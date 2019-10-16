عبد الجليل يبحث مع الحلو ملف النازحين وتأثيره على بداية العام الدراسي الجديد

وزير التعليم عثمان عبدالجليل، مع نائب الممثل الخاص في ليبيا للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو, 16 أكتوبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، مع نائب الممثل الخاص في ليبيا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يعقوب الحلو، ملف النازحين وتأثيره على بداية العام الدراسي الجديد.

ولفتت وزارة التعليم في بيان اليوم، إلى أن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات وأهمها ملف النازحين لاسيما أن عدة مدارس في أكثر من منطقة لم تستطع استقبال الطلبة، بسبب تواجد العائلات النازحة بها، مما أدى إلى تأخر الطلبة للالتحاق بدراستهم.

وأوضح عبد الجليل، أنه اجتمع بعمداء بلديات تلك المناطق للعمل على إيجاد حلول سريعة وبديلة للنازحين، وتمكين الطلبة من مدارسهم بأسرع وقت وتشكيل لجان لمتابعة أمور الطلبة النازحين والعائلات النازحة.

ووفق البيان تطرق اللقاء، لمناقشة عدة مشاكل تخص لجنة الأزمة منها الكهرباء والوقود والقمامة وغيرها، التي حدثت بسبب الأوضاع غير المستقرة في ليبيا.

كما أكد الوزير إمكانية تشكيل جهاز أو لجنة دائمة للاستجابة للأزمات الطارئة، بتقديم مقترح لإنشاء الجهاز مع توضيح رؤيته وأهدافه وآلية عمله في أقرب وقت ممكن.