بالصور.. وقفة لجيران عائلة قشيرة تنديداً بقصف منزلهم في الفرناج

وقفة لجيران عائلة قشيرة تنديداً بقصف منزلهم في الفرناج, 14 أكتوبر 2019 (بوابة الوسط)

نظم جيران عائلة قشيرة التي راح منها 3 قتلى أطفال اليوم في قصف حربي طال منطقة الفرناج، وقفة احتجاجية أمام منزل العائلة قبل المؤتمر الصحفي الذي عقد للناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو.

ونظم قنونو مؤتمرا صحفيا اليوم، مع الناطق الرسمي بوزارة الصحة فوزي ونيس، وعميد بلدية عين زارة، للحديث عن آخر المستجدات عن القصف الجوي للمنطقة.

فيما ظهر على اللافتات عبارات منددة بالحرب ومستهجنة لمقتل عائلة قشيرة، وبعدها توجه الجيران باللافتات نفسها إلى جزيرة الفرناج.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر طبية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لقصف بالطيران الحربي على «الفرناج» جنوب العاصمة طرابلس، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وقوع أضرار مادية بمبنى ديوان الوزارة جراء القصف.

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ودان المجلس الرئاسي القصف، واتهم الطيران الحربي التابع لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن قتلى وجرحى.

لكن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، قال في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الغارة الجوية استهدفت «معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات»، مؤكدا أن القصف تسبب في «خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد» بين صفوف «الميليشيات»، نافيًا استهداف أي مواقع مدنية خلال الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات القيادة العامة في طرابلس.