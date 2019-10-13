معلمون يعتصمون أمام «تعليم الموقتة» للمطالبة برفع رواتبهم

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 13 أكتوبر 2019, 01:31 مساء
لقطة مثبتة من فيديو لتفريق المتظاهرين أمام وزارة التعليم بالبيضاء الأحد. (صفحة عاجل بنغازي)

قال شهود عيان إن مجموعة من المعلمين نظموا اعتصاما أمام مقر وزارة التعليم التابعة للحكومة الموقتة في مدينة البيضاء صباح اليوم الأحد، للمطالبة برفع رواتبهم.

ووفق الشهود، فقد عبر المعتصمون عن احتجاجهم على الإعلان عن بدء العام الدراسي دون الالتفات إلى مطالبهم التي طالبوا بها منذ مدة. وطالب المعتصمون بإغلاق مكاتب الوزارة وإقالة وزير التعليم من منصبه، مما تسبب في مشادة كلامية بين المعتصمين والموظفين، الأمر الذي أجبر رجال أمن الوزارة لإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.

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ونشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لما قالت إنه إطلاق رصاص أمام وزارة التعليم في البيضاء لفض اشتباكات المتظاهرين. وتتفاقم أزمات العام الدراسي الجديد مع إعلان نقابات المعلمين في المنطقة الشرقية الدخول في اعتصام مفتوح، من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في تطبيق القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب والقاضي برفع المرتبات.

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