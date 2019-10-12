السوق الموازية: انخفاض الدولار واليورو ولا تغيير للاسترليني

بدأت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية تعاملاتها مطلع الأسبوع بانخفاض طفيف لكل من العملتين الأميركية والأوروبية، في حين لم تشهد بعد العملة البريطانية أي تغيير مقارنة بما سجلته نهاية الأسبوع الماضي.

فقد نزل الدولار اليوم السبت إلى 4.215 دينار مقابل 4.225 دينار الخميس، كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 4.57 دينار مقابل 4.58 دينار.

في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم عند 5.13 دون تغيير عما سجله أول من أمس، وكذلك كل من العملتين التركية والتونسية، فقد استقر سعر صرف الدينار التونسي عند 1.48 دينار، وأيضًا الليرة التركية عند 0.72 دينار التي لم تتأثر بعد من تداعيات الهجوم التركي على الأراضي السورية.