سلامة يتمنى أن يسهم مؤتمر برلين في وقف «الحرب بالوكالة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 أكتوبر 2019, 04:54 مساء
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة, (أرشيفية : الإنترنت)

عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل، عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف «حرب بالوكالة» تشهد تصعيدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وسيكون المؤتمر، الذي تنظمه ألمانيا، أول مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء الحرب جنوب العاصمة طرابلس، التي بدأت منذ الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ويسعى المؤتمر إلى حشد الأطراف الخارجية الرئيسية المؤثرة في الأزمة الليبية، لوقف الانتهاكات المتزايدة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، والضغط على حلفائهم داخل ليبيا، للالتزام بوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية جديدة.

سلامة يناقش مع أعضاء مجلس النواب في طرابلس مسار اجتماعات برلين وجهود وقف الحرب

وقال سلامة في مقابلة مع «رويترز»، إن «التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي، ليس ما أتطلع إليه، أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا»، مضيفا: «يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق القرار».

ولم يتحدد تاريخ للمؤتمر الذي يستهدف مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن فيه، وكذلك الإمارات وإيطاليا وتركيا ومصر.

وقال سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات، وأن التدخل الأجنبي الذي صار «صارخا بصورة أكبر» من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.

ومن المقرر أن تنشر لجنة الخبراء تقريرا بحلول نهاية العام، لكن توثيقها المفصل للانتهاكات المزعومة في السنوات الأخيرة، بما فيها ما ينسب إلى الإمارات، لم يؤد إلى تعنيف لأي طرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
41.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 9 أشهر.. والمرتبات توفر 3.1 مليار
ليبيا
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحفي