وصول الدفعة الأولى من الكتب المدرسية إلى مخازن مراقبة التعليم في بني وليد

الدفعة الأولى من الكتب المدرسية التي وصلت بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح، إن الدفعة الأولى من الكتب المدرسية وصلت إلى مخازن المراقبة بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيجري توزيعها على المدارس بعد وصول بقية العناوين.

وأضاف صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن الكتب التي وصلت تقدر بنسبة 18% من الكتب المدرسية مخصصة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي فقط، مضيفا أنه بالنسبة لعناوين مرحلة التعليم الثانوي «لم يصل أي عنوان إلى غاية اليوم».

وأوضح صالح أن هناك بعض العراقيل التي تواجه انطلاق العام الدراسي الجديد، من بينها عدم صرف مستحقات عقود العام 2014، وعدم وصول كافة العناوين والكتب المدرسية، وتأخر الميزانية التشغيلية من أجل توفير بعض المستلزمات مما أثر سلبا على جاهزية المؤسسات التعليمية.

وذكر صالح أن عدم توافر عمال النظافة بالمؤسسات التعليمية، وعدم وجود إذن بالتعاقد مع عمال النظافة يعد أيضا إحدى المشاكل التي تواجه المرافق التعليمية ببلدية بني وليد، إضافة إلى أن بعض المدارس بحاجة إلى صيانة دورات المياه بشكل سنوي، لافتا أن ذلك لم يتحقق هذا العام بسبب عدم صرف الميزانية التشغيلية.