مركز الغدد الصماء ببني وليد يوزع «الأنسولين» على مرضى السكري

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 11:13 مساء
أدوية الإنوسلين التي يجري توزيع على مرضى السكري بمركز السكر والغدد الصماء في بني وليد. (الإنترنت)

شرع مركز السكر والغدد الصماء بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، في توزيع دواء «الأنسولين» على مرضى السكري داخل حدود ونطاق البلدية بعد وصوله من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني خلال الأيام الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن توزيع «الإنسولين» على مرضى السكري يجري وفق منظومة تضم عدد كبير من المرضى من بينهم 150 طفلًا.

وأوضح أبوالنيران أنه «لن يتم صرف الدواء إلا عن طريق البطاقة المخصصة ومنظومة المركز بالنسبة لمدينة بني وليد، أما بالنسبة لمناطق أشميخ وتنيناي والمردوم سيستلم المندوب الخاص بتلك المناطق حصة هؤلاء المرضى».

ويعاني مركز السكر والغدد الصماء في بني وليد من نقص في المحاليل الخاص بتحاليل السكر التراكمي بجميع أنواعه وأدوية والضغط والقلب، مع ازدياد عدد النازحين إلى المدينة في ظل استمرار الحرب في طرابلس.

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