قصف جوي يستهدف قاعدة القرضابية ومطار سرت

مدخل مطار سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد شهود عيان ومصادر محلية في سرت بتعرض قاعدة القرضابية الجوية ومطار سرت لقصف جوي، اليوم الإثنين، ضمن عدة غارات استهدفت عددا من المواقع في محيط المدينة.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن القصف الجوي استهدف «موقعا عسكريا قديما كان يستخدم لتخزين الذخيرة، بمنطقة حى الاتحاد الأفريقى وقاعدة القرضابية الجوية بأبوهادى جنوب سرت، وجانبا من مطار سرت الدولى».

وأكدت المصادر أن القصف الجوي خلف أضرارا مادية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتعاني مدينة سرت من عدة أزمات من بينها نقص غاز الطهي وانعدام السيولة ونقص الأدوية والتطعيمات الخاصة بالأطفال المواليد وأدوية مرضى السكر، إضافة إلى انقطاع مياه النهر الصناعي عن المدينة للأسبوع الثاني على التوالي.