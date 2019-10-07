قصف جوي يستهدف قاعدة القرضابية ومطار سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 09:17 مساء
مدخل مطار سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد شهود عيان ومصادر محلية في سرت بتعرض قاعدة القرضابية الجوية ومطار سرت لقصف جوي، اليوم الإثنين، ضمن عدة غارات استهدفت عددا من المواقع في محيط المدينة.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن القصف الجوي استهدف «موقعا عسكريا قديما كان يستخدم لتخزين الذخيرة، بمنطقة حى الاتحاد الأفريقى وقاعدة القرضابية الجوية بأبوهادى جنوب سرت، وجانبا من مطار سرت الدولى».

وأكدت المصادر أن القصف الجوي خلف أضرارا مادية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتعاني مدينة سرت من عدة أزمات من بينها نقص غاز الطهي وانعدام السيولة ونقص الأدوية والتطعيمات الخاصة بالأطفال المواليد وأدوية مرضى السكر، إضافة إلى انقطاع مياه النهر الصناعي عن المدينة للأسبوع الثاني على التوالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك