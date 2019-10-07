مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق في اتهامات الثني لأعضاء الجنوب بالفساد

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 03:07 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب، (الإنترنت: أرشيفية)

قرر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني إلى نواب الجنوب بأنهم استولوا على أموال مخصصة لمشروعات.

وكان الثني قال في تصريحات تلفزيونية، إن نواب الجنوب لا يمثلون مناطقهم، مؤكدًا أن لجنة الأزمة التي تشكلت منهم برئاسة مصطفى قنونو حصلت على 30 مليون دينار كانت مخصصة لمشروعات، «ووزعوها بينهم»، حسب تعبيره.

وأوضح الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس وافق، خلال جلسته اليوم، على التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قانون الجامعات.

وأيد المجلس خطاب رئيسه، عقيلة صالح حول الموقف من الأوضاع في ليبيا والذي سيوجه لعدد من المؤسسات الدولية .

وخلال تسجيل مصور، نشر يوم الجمعة الماضي على موقع المجلس الإلكتروني، أعرب صالح عن قناعته «بأنه لن يكون هناك حل إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس» وإخراج «الميليشيات المسلحة» منها، إلا أنه أعلن ترحيبه بالمساعي الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة في البلاد.

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وطالب المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء، عبدالسلام الحاسي، وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهما الخاصة بالنواب؛ لمراجعة ما ورد بها، قبيل استدعاء الحكومة الموقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير.

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