انعقاد الاجتماع التقابلي الأول بشأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 أكتوبر 2019, 06:32 مساء
الاجتماع التقابلي الأول، بشأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال, 6 أكتوبر 2019 (حكومة الوفاق)

عُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع التقابلي الأول، بشأن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، المزمع عقده في مدينة طرابلس في الفترة ما بين 18 و24 نوفمبر المقبل، والذي تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، ضم الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مختصين عن مكتب دعم القرار، ونائب رئيس البرنامج الأوروبي لدعم الاقتصاد الوطني، والمدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال.

واستعرض الاجتماع، مهام وأهداف الشبكة العالمية لريادة الأعمال، والاستعدادات للاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وإسهام الجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية لإنجاح هذا الأسبوع.

وخلص الاجتماع، إلى الإمكانات المتاحة لتقديمها، سعيًا لإنجاح هذا الملتقى المرتقب، لاسيما تقديم المشورة مستقبلًا في رسم سياسات نشر ثقافة ريادة الأعمال، ووضعها محط اهتمام أصحاب القرار.

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