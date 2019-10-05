بالصور: انتشار دوريات الدعم المركزي في طرابلس

دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تنتشر داخل العاصمة طرابلس، 4 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

انتشرت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، داخل العاصمة طرابلس، ليل الجمعة-السبت، في إطار جهود وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار، والتصدي لأي خرق أمني، ومحاربة الجريمة بجميع أنواعها.

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وقامت الدوريات بتفعيل عمل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفتيش المركبات الآلية، والتأكد من هوية مالكيها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، نشر عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس، رئاسة الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن، وذلك بعد قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، الخميس، مقطع فيديو يسجل واقعة إطلاق أحد الأشخاص الرصاص على شاب وأخيه، مما أدى إلى مقتل «رشيد»، وجرح شقيقه، جراء مشاجرة، لم تعرف أسبابها. وأكدت وزارة الداخلية، أن المتهم بقتل الشاب رشيد جرى تسليمه «من قبل والده إلى مديرية أمن الزاوية ومن ثم جرى تسليمه إلى مديرية أمن جنزور».

دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تنتشر داخل العاصمة طرابلس، 4 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تنتشر داخل العاصمة طرابلس، 4 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تنتشر داخل العاصمة طرابلس، 4 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تنتشر داخل العاصمة طرابلس، 4 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)