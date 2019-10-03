مدير منفذ مساعد يعفي سكان محافظة مطروح من رسوم الدخول والخروج

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 أكتوبر 2019, 02:50 صباحا

أصدر مدير أمن  منفذ مساعد البري، العقيد عبدالباسط العريبي، تعليماته بإعفاء سكان محافظة مطروح من رسوم الدخول والخروج إلى ومن ليبيا.  

وأوضح مكتب إعلام منفذ مساعد البري أن «القرار جاء نظرًا للعلاقة الوطيدة بين الشعبين الليبي والمصري، التي تترتب عليه علاقات مصاهرة ونسب وأخوة بين البلديات الحدودية بين البلدين»، وفقًا لما نُـشر بصفحته الرسمية على «فيسبوك».

منفذ مساعد البري يبدأ تنفيذ قرار دفع رسوم الدخول على المصريين

يذكر أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف أصدر القرار رقم «198» لسنة 2019، الخاص بجباية رسوم دخول على المواطنين المصريين والشاحنات.

وحددت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة رسوم الدخول والمغادرة على النحو التالي:

الدخول‎ ‏
1- رسوم دخول الأفراد 87 دينارًا.
2- رسوم دخول السائق 207 دينارات.
3- رسوم دخول مساعد السائق 75 دينارًا.
4- مفرقعات 62 دينارًا.
5. لوحات 337 دينارًا.

المغادرة
1- رسوم دخول الأفراد 87 دينارًا.
2-رسوم دخول السائق 207 دينارات.
3- رسوم دخول مساعد السائق 75 دينارًا.
4- رسوم بلدية النظافة 12 دينارًا.

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرارًا سيبدأ تطبيقه في 15 من شهر نوفمبر المقبل يفرض على المسافرين المغادرين المطارات المصرية دفع رسوم بقيمة «25 دولارًا»، بمَن فيهم المواطنون المصريون.

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