الأرصاد تحذر الصيادين من اضطراب البحر غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 12:54 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس تصل سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، غدا.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، اضطراب البحر بعد ظهر الغد على طول الساحل من رأس إجدير إلى سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار غدا على أماكن متفرقة من الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح جنوبية شرقية تتحول غدا إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها اليوم ما بين 10و25 عقدة، وغدا ما بين 25 و30 عقدة.

ـ الرؤية جيدة، والبحر خفيف إلى قليل الاضطراب وارتفاع الموج لا يزيد على متر واحد، يكون مضطربا بعد ظهر الغد، ويصل ارتفاع الموج إلى ما بين 1.25 و2.5 متر على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

ـ الرؤية جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ لا يتجاوز ارتفاع الموج 0.75 متر، ودرجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.

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