اختتام فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي بتمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت أمس الأحد فاعليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي التي أقيمت بمركز المعارضة في بلدة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس جنوب غرب ليبيا والتي استمرت على مدى خمسة أيام متتالية.

وقال الدكتور لمحمد العجيلي أحد زوار المعرض لـ«بوابة الوسط» إنه شاهد ولاحظ «حضور كبير» لفعاليات المعرض من قبل الأسر والعائلات الذين أقبلوا على شراء المنتجات والصناعات التي تعتمد على الزراعة، معتبرا أن المعرض «أصبح متنفس للناس من مختلف مناطق فزان».

وقالت رئيسة جمعية «بيت الأصيل للفنون» عائشة معتوق لـ«بوابة الوسط» إن المعرض منح المنتجين وأصحاب الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الزراعة «فرصة كبيرة جدا لترويج وتسويق منتجاتهم وإقامة علاقة عمل مع الشركات الكبرى وأصحاب المحال ما يمكنهم من تعزيز قدرتهم الإنتاجية».

وأضاف المواطن صالح علي لـ«بوابة الوسط» أن المعرض هذا العام لم يقتصر على عرض المنتجات والمعدات الزراعية فقط لكن تخللته عروض للفرق الشعبية والتراثية التي أبهجت الزوار إلى جانب الندوات والمحاضرات العلمية حول زراعة النخيل والزيتون.

يشار إلى أن الدورة الأولى لمعرض ليبيا الزراعي انطلقت عام ٢٠١٦ في بلدة تمنهنت بوادي البوانيس ويهدف إلى إبراز المنتجات الزراعية والصناعات المرتبطة بالزراعة إلى جانب البذور والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية.