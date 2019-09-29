الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على مصراتة وسرت والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 12:02 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفرقة، اليوم وغدا، على مناطق «مصراتة وسرت والدواخل والخليج والجبل الأخضر».

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن «درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا».

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و32 درجة مئوية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
- السماء قليلة السحب تتكاثر يوم غد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 32 و35 درجة على الدواخل وأجدابيا.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و36 درجة مئوية.

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