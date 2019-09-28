مكتب القوى العاملة ببنغازي يؤكد إحالة قوائم «التعيينات الأخيرة» لوزارة المالية

أكد مدير مكتب القوى العاملة ببنغازي، صالح الشبلي، أن القوائم المالية، للتعيينات الأخيرة، جرت إحالتها إلى وزارة المالية.

وقال الشبلي، خلال اجتماع مع أعضاء من المجلس التسييري لبلدية بنغازي، «سيقوم المكتب بمتابعة كل الإجراءات الخاصة بصرف المرتبات والتعيينات الأخيرة (قرار 15: بنغازي 210، 395، 401، 67،73)»، وفقًا للمكتب الإعلامي للبلدية.

من جانبه أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي حسن الفسي أن الوزارة «تقوم بما في وسعها من أجل تحسين أوضاع النازحين وحلحلة كل المشاكل».

ولفتت عضوة المجلس التسييري، راضية المذبل، إلى أن «التعيينات الجديدة سترفع المعاناة عن الأسر من ذوي الدخل المحدود، وستساعد في إتاحة فرص الزواج، وأن الدولة يقع على عاتقها الرفع من مستوى مواطنيها».

وأشارت المستشارة راضية المذبل إلى أن هناك «مشروع قرار يستهدف الباحثين عن العمل، وسيكون بالتنسيق مع بلدية بنغازي قبل انقضاء العام الجاري، وسيكون من أولويات اهتمامات البلدية في الأيام المقبلة تمكين كل المعينين في القطاعات حسب الاحتياج وحسب القدرة الاستيعابية».