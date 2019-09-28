مجلس الأمن الأفريقي يدعو إلى تعيين مبعوث «قاري - أممي» لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 12:21 مساء
صحافي يرصد الاشتباكات بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق. (أرشيفية: فرانس برس).

شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على ضرورة أن يكون له دور أكبر في حل الأزمة الليبية، داعيًا إلى ضرورة تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه يشعر بـ«قلق عميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية». ودعا إلى ضرورة «الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا»، وفق «فرانس برس».

ويرى قادة أفارقة أهمية تعيين مبعوث أفريقي أممي خاص إلى ليبيا، لمنع انتشار الإرهاب في دول القارة السمراء، إذ طالب رئيس النيجر، محمدو يوسوفو، في كلمة له خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة بـ«إيجاد حل عاجل للأزمة الليبية، بما في ذلك تعيين مبعوث مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ليبيا».

وحمل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، المجتمع الدولي مسؤولية وقف الأزمة الليبية التي لها «عواقب لا حصر لها بالنسبة إلى منطقة الساحل»، حسب تعبيره.

كما دعا رئيس مالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، إلى تعيين مبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، بينما أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، دعم بلاده الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وضمان وحدة وسيادة ليبيا.

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