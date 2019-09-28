حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (28 سبتمبر 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 سبتمبر 2019, 10:34 صباحا

توقع المركز الليبي للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على المناطق الساحلية، مرتفع على مناطق الجنوب، اليوم السبت.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق الشمال والوسط تتأثر بامتداد لمرتفع جوي، يعمل على اعتدال درجات الحرارة، خصوصا في المناطق الساحلية، لتتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وبين 32 و34 درجة على مناطق الوسط والدواخل.

وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع النسبي على مناطق الجنوب، إذ تتراوح بين 34 و38 درجة، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر، اليوم، وغدا الأحد، على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتشمل يوم الغد بعض مناطق خليج سرت.

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