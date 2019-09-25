واشنطن تدعم «إنشاء ظروف مناسبة» لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية الشمولية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 05:08 مساء
لقاء السراج مع مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد هيل في نيويورك. (الخارجية الأميركية)

أعربت الولايات المتحدة عن دعمها الجهود التي تقودها الأمم المتحدة «التي تركز على إنشاء ظروف مناسبة لوقف إطلاق النار بشكل دائم والعودة إلى العملية السياسية الشمولية» في ليبيا، وفق تصريح للناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، اليوم الأربعاء.

وجاء تصريح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، عقب اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مساء أمس الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية دايفد هيل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت أورتاغوس في تصريحها الذي تلقته «بوابة الوسط» إن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية دايفيد هيل «شكر رئيس الوزراء فائز السراج على شراكة حكومة الوفاق الوطني المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب».

وأضافت أن «مساعد الوزير أعرب عن الدعم الأميركي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، التي تركز على إنشاء ظروف مناسبة لوقف إطلاق النار بشكل دائم والعودة إلى العملية السياسية الشمولية».

وأكدت أورتاغوس أن مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد هيل، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «اتفقا على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية في ليبيا، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر