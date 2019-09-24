«أجوكو» تنفذ 6 مشاريع سكنية في حقول الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 11:06 صباحا
رئيس لجنة الإدارة بـ«أجوكو»، أشرف العبار، (صفحة الشركة على فيسبوك: أرشيفية)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ستة مشاريع سكنية في حقول الشركة تضم 356 غرفة.

وتوزعت تلك المشاريع بواقع اثنين في حقل البيضاء، حيث تشيد أربعة مبانٍ سكنية مكونة من 116 غرفة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من أحدها في ديسمبر المقبل، فيما يبدأ البناء في الثلاثة الأخرى مطلع أكتوبر، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وينفذ مشروع في حقل الحمادة يشمل إنشاء ثلاثة مبانٍ سكنية مكونة من 20 غرفة لكل منها، وآخر في حقل مسلة يضم ثلاثة مبانٍ سكنية مكونة من 60 غرفة، سيبدأ أيضًا في أكتوبر المقبل.

وفي حقلي النافورة والسرير، ينفَذ مشروعان يشملان ستة مبانٍ سكنية، تحتوي على 120 غرفة.

يذكر أن «أجوكو» استوردت خلال الفترة الماضية عددًا من المقطورات السكنية لحقل السرير، إذ شكا العاملون فيه من عدم توفر مكان مناسب للسكن فيه، إضافة إلى الظروف الصعبة في ظل البيئة التي يعملون فيها.

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