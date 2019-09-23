الكهرباء تنتهي من صيانة خط «الشرق- القره بوللي» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 10:35 صباحا
جانب من أعمال الصيانة. ( صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة خط الشرق القره بوللي رقم 1 جهد 220 كيلو فولت، وشحنه وربطه على الشبكة، بعد الأضرار التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين، أن أعمال الصيانة التي انتهت أمس الأحد شملت الجدائل الموجودة وتغيير موصل بطول خمسين مترا تقريبا على الوجه الوسطي S مع وضع وصلتين وسطيتين، ووصلة إصلاح على الوجه نفسه.

ولحقت أضرار كبيرة بخطي شرق طرابلس والقره بوللي 1 و 2 جهد 220 كيلو فولت، وقد تمكن فنيو ومهندسو دائرة خطوط طرابلس من إنهاء عملية الصيانة للخط رقم 2 وإعادة تشغيله يوم الخميس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا
دولى
في مثل هذا اليوم منذ خمسة وعشرين عاما رحل عنا الاستاذ طالب الرويعي
ثقافة وفن
معهد واشنطن: حظر تصدير السلاح.. الحل الأمثل لوقف حرب العاصمة
ليبيا
الحكومة الإيطالية: ندعم السراج وتبقى برقة محاورًا للحل السياسي
ليبيا
وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير دولي يحذر العالم من خطر أوبئة قد تقتل الملايين