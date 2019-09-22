الأرصاد: طقس معتدل على شرق ليبيا وحار على غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 11:14 صباحا

توقَّع المركز الليبي للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على المناطق الشرقية، ومرتفع على مناطق غرب البلاد اليوم الأحد.

وقال المركز في نشرته الجوية بخصوص حالة الطقس السائدة والمتوقعة، إن مناطق غرب ليبيا تتأثر بامتداد منخفض جوي صحراوي، ينتج عنه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلية لتتراوح الحرارة بين 32 و35 درجة، على أن تسجل ارتفاعًا كبيرًا يوم الغد لتسجل بين 36 و41 درجة على الدواخل والجنوب الغربي.

في المقابل، يسود طقس معتدل على المناطق الشرقية، حيث تتراوح الحرارة بين 26 و31 درجة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 32 و36 درجة على الدواخل والجنوب الشرقي.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق دواخل الشمال الغربى، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية؛ فيما تنخفض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

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