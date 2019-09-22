بلدية بنغازي تناقش آلية جباية الرسوم المالية وسبل تشجيع الاستثمار

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 22 سبتمبر 2019, 12:26 صباحا

ناقشت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي، مقترح الرسوم ذات الطابع البلدي.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن اللجنة بحثت «تحديد طرق تحصيل الرسوم والعمل على جبايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة جميع الموارد المالية للبلدية، والإستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المحلية».

كما درست اللجنة «تشجيع القطاع الخاص من خلال وضع خارطة استثمارية تحدد فيها الفرص الاستثمارية المتاحة بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى».

وأكدت اللجنة أن «المصلحة العامة تقتضي أن تتوحد جميع الجهود وتتكاتف من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للمدينة».

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