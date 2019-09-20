مديرية أمن الكفرة تبحث مع شركات توزيع النفط تأمين شحنات المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 06:42 مساء
مدير مديرية أمن الكفرة العقيد، خالد حيار، مع مسؤولي شركات توزيع المشتقات النفطية, 20 سبتمبر 2019 (داخلية الموقتة)

اجتمع مدير مديرية أمن الكفرة العقيد خالد حيار، في بنغازي مع شركات توزيع المشتقات النفطية، بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

وأوضح بيان لـ«داخلية الموقتة» أن اللقاء انتهى بالاتفاق على تأمين شحنات المحروقات من بنغازي للكفرة وآليات توزيعها على المواطنين.

مؤسسة النفط تدين «محاولة تقسيم شركة البريقة»

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط دانت أمس، «المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها»، واصفة الأنباء المتداولة بشأن عدم كفاية إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية بـ«الادعاءات الباطلة والمغلوطة».

ورفض مجلس إدارة المؤسسة تعيين الحكومة الموقتة مجلس إدارة موازيا لشركة البريقة، «معتبره والعدم سواء»، كما شدد على أن «وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، حسب بيان المكتب الإعلامي للمؤسسة، الخميس.

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