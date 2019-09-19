تذبذب الاتصالات بالمنطقة الشرقية بسبب انقطاع كابل ألياف بصرية

أحد أبراج الاتصالات. أرشيفية: الإنترنت)

تعاني غالبية مناطق شرق ليبيا تذبذب خدمات الاتصالات والإنترنت وانقطاعها في مناطق أخرى نتيجة انقطاع كابل الألياف البصرية الواقع بين بلدة المقرون جنوب مدينة بنغازي وشرق أجدابيا التابع لشركة «هاتف ليبيا».

وقال مدير منطقة اتصالات بنغازي ورئيس قسم التشغيل والصيانة بشركة «هاتف ليبيا» بالمنطقة الشرقية المهندس مسعود الأوجلي اليوم الخميس، إن هناك تذبذبًا في خدمات شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» وخدمات الإنترنت في عدة مناطق.

وأوضح الأوجلى في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مهندسي وفنيي شركة «هاتف ليبيا» يعملون على إصلاح العطل حاليًا حتى تعود الخدمات، منوهًا إلى أنه سينتقل إلى الموقع بعد قليل لمتابعة آخر التطورات والوقوف على العطل.

وتعاني شركات الاتصالات أعمال الحفر العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات، التي ينفذونها دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.