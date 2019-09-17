السراج يناقش مع رئيس مؤسسة النفط زيادة معدلات التصدير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 11:30 مساء
السراج وصنع الله خلال اجتماع بمقر المجلس الرئاسي. (الإنترنت)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ لمناقشة الوضع النفطي في ليبيا في ظل الأزمة الراهنة وتطورات الأحداث وانعكاسها على مستوى الإنتاج والتصدير.

وذكرت حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس بحث خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير دعما للاقتصاد الوطني.

كما تطرق للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في 9 سبتمبر الجاري، أن ليبيا حققت إيرادات نفطية بنحو 20.2 مليار دينار في الثمانية أشهر الأولى من العام، مضيفا أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار.

اقرأ أيضا.. ارتفاع جديد في إنتاج النفط الليبي وسط مزيد من المخاوف

ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 1.3 مليون برميل يوميا، في ظل تذبذب خلال الأعوام الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة بمحيط الهلال النفطي، وتوقف عملية الإنتاج من حقل الشرارة الذي ينتج نحو ثلث النفط الليبي.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل أكثر من 8 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وقطاع النفط يخضع لمساومات واسعة من المواطنين الطامحين إلى تحقيق مكاسب مالية، فضلا عن تهريبه خارج البلاد من قبل الميليشيات المسلحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة مبشرة عن مرضى السرطان