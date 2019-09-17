«بركان الغضب»: طيران يستهدف مطار معيتيقة

آثار قصف مطار معيتيقة، 17 سبتمبر 2019، (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الثلاثاء، استهداف طيران مطار معيتيقة الدولي، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، ولم تشر إلى وقوع خسائر.

وفي الوقت نفسه، قالت قاعدة الوطية الجوية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «سلاح الجو يشن غارات جوية استهدفت قاعدة معيتيقة».

ويعد قصف مطار معيتيقة هو التاسع منذ يوليو الماضي والثاني والعشرون منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي، ويظل المطار مغلقا منذ أكثر من أسبوعين.

ووقع آخر هجوم السبت الماضي، إذ اتهمت عملية «بركان الغضب»، قوات القيادة العامة باستهداف مطار معيتيقة الدولي بـ«صواريخ غراد فجر اليوم».