الصحة العالمية: توزيع أدوية ومستلزمات لخدمة 220 ألف مريض في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 05:26 مساء
مستلزمات منظمة الصحة العالمية في طريقها للمستشفيات الليبية. (صفحة المنظمة بفيسبوك).

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أنه قدم، خلال الأسبوع الماضي، مستلزمات طبية وأدوية لخدمة نحو 220 ألف مريض لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين: «منظمة الصحة العالمية قدمت الأدوية واللوازم لخدمة 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء ليبيا»، موضحًا أن هذه الإمدادات موجهة إلى الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وبنهاية يوليو الماضي، أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية، إليزابيت هوف، استمرار المنظمة في تقديم تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في ليبيا، وذلك فور تكليفها كممثلة للمنظمة في ليبيا.

وأضافت: «إننا نؤكد الأولوية والاستمرار في دعم العمل الذي بدأ في المجال الصحي في ليبيا، الذي تركز في السنوات القليلة الماضية في التغطية الصحية العامة في ليبيا وخدمة كل المواطنين».

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