حرق كمية كبيرة من حبوب الهلوسة في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 03:19 مساء
كمية من حبوب الهلوسة ضبطها فرع البحث الجنائي إجدابيا، 16 سبتمبر 2019، (البحث الجنائي بنغازي)

أحرق أعضاء فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا، كمية كبيرة من حبوب الهلوسة، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع نقطة تمركز العقيلة.

وتمكن أعضاء الفرع من ضبط تلك المخدرات، وصدرت التعليمات من النيابة العامة بإعدامها، حسب بيان الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدرات وخمور جنوب أجدابيا

وأمس الأحد، أعلنت مديرية أمن أجدابيا، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والخمور وبنادق صيد وكمية من ذخيرة سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» جنوب المدينة، قادمين من مدينة طبرق، إذ استوقفتهم دورية أمنية بعد الاشتباه بهم، موضحة أنه عند سؤال الأشخاص الثلاثة عن وجهتهم والغرض الذي جاؤا من أجله أفادوا بأنهم «صيادون».

وسبق أن ضبط الأمن في أجدابيا كميات كبيرة من حبوب الهلوسة «ترامادول»، وذلك في فبراير الماضي، إذ قدرت بنحو 300 ألف حبة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع، الملازم عبدالفتاح الزواوي، إن جهات التحقيق تسعى إلى التعرف عن المسؤولين عن محاولة إغراق المنطقة بهذه المخدرات.

إحراق الحبوب
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات للحفاظ على مضخة الوقود