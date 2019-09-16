مدير مركز الامتحانات ينفي إعلان نتيجة امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 02:15 صباحا

نفى مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، محمد البوعزي، ما تداولته بعض المواقع والقنوات حول إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، مؤكدا في الوقت نفسه أن «النتائج ستعلن فور انتهاء عمليات التصحيح»، حسب ما قال في تصريح صحفي مساء الأحد.

والأسبوع الماضي، طالب المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مديري مكاتب الامتحانات ومديري المدارس، بسرعة إرسال بقية بيانات أعمال السنة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

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وأشار إلى أن أحد أسباب تأخر إعلان نتائج طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية هو عدم تسلم المركز أعمال السنة لآلاف الطلاب، بمعدل ربع الطلاب المسجلين في مراقبات التعليم.

كان وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، اعتمد في 4 سبتمبر الجاري، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية للمدارس الليبية بالخارج، مؤكدا أن «نسبة النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية هي 83.15%، بينما كانت نسبة النجاح لطلبة الشهادة الثانوية هي 66%».

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