اجتماع مغلق للمؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 01:29 صباحا

عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة بنييورك إجتماعا مغلقاً مع وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن «رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار،علي محمود، قدم في هذا الإجتماع إحاطة عن إستراتيجية المؤسسة الجديدة في إطار نظام العقوبات، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الأثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الإجتماع كان بـ«رئاسة السفير غوين شولنز رئيس لجنة العقوبات وسفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة».

كما حضر الإجتماع ممثلين من البعثات الأعضاء  بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا، وغينيا الإستوائية، وساحل العاج، وبولندا، وجمهورية الدومنيكان، وبيرو، والكويت، وإندونيسيا».

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