السراج يبحث الأوضاع في سرت مع عميد البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 08:51 مساء
لقاء السراج مع عميد بلدية سرت. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماع اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، الأوضاع في المدينة وسبل حل المختنقات في عدد من مرافقها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن الاجتماع بحث بصفة خاصة «معالجة موضوع الأسر المتضررة خلال الحرب على الإرهاب إضافة إلى توفير احتياجات النازحين إلى سرت من طرابلس».

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مشاكل الصرف الصحي في منطقة بوهادي، وملف مستشفى ابن سينا ومجمع العيادات بسرت وملف شركة الخدمات، مشيرا إلى أن السراج وجه بالإسراع في حل ومعالجة ما طرحه عميد البلدية خلال الاجتماع من مشاكل ومعوقات وتوفير احتياجات المرافق المذكورة من أجهزة ومعدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شبح السرطان يسيطر على نيويورك بعد هجمات 11 سبتمبر