السراج يبحث الأوضاع في سرت مع عميد البلدية

لقاء السراج مع عميد بلدية سرت. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماع اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، الأوضاع في المدينة وسبل حل المختنقات في عدد من مرافقها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن الاجتماع بحث بصفة خاصة «معالجة موضوع الأسر المتضررة خلال الحرب على الإرهاب إضافة إلى توفير احتياجات النازحين إلى سرت من طرابلس».

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مشاكل الصرف الصحي في منطقة بوهادي، وملف مستشفى ابن سينا ومجمع العيادات بسرت وملف شركة الخدمات، مشيرا إلى أن السراج وجه بالإسراع في حل ومعالجة ما طرحه عميد البلدية خلال الاجتماع من مشاكل ومعوقات وتوفير احتياجات المرافق المذكورة من أجهزة ومعدات.