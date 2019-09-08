الأرصاد تحذر الصيادين من رياح «قوية» على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 01:44 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين على ساحل زوارة من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج على طول الساحل الليبي يتراوح ما بين (0.50 - 1.25) متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين (26 - 28) درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى رأس لانوف

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة اليوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، وسـرعتها ما بين (05 - 20) عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.

والبحر خفيف الموج، إذ يتـراوح ارتفاعه ما بين (0.50 – 1.25) متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-27) درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى بحري، سرعتها ما بين (05-15) عقدة. والبحر خفيف الموج، إذ يتراوح ارتفاعه ما بين (0.50 – 1.25) متر، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27- 28) درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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