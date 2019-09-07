قنونو: دمرنا آليات جراد استهدفت الحجاج في مطار معيتيقة

قال الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن قواته دمرت آليات جراد استهدفت الأيام الماضية حجاج بيت الله الحرام في مطار معيتيقة.

إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة إثر تعرضه للقصف أثناء وصول فوج حجاج

ولفت قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب العسكرية اليوم السبت، إن قواته حققت تقدما على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة، لافتا إلى القوات الجوية التابعة استهدفت عربتي غراد لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة، «كانتا تستهدفان العاصمة طرابلس بصواريخهما».

وتابع أن المدفعية الثقيلة لقواته استهدفت «تمركزات للمتمردين في السبيعة ومواقع في وادي الربيع»، مضيفا أن قواته تقدمت أيضا في محور سوق الخميس أمسيحل معززة مواقعها، واعتقلت متورطين في الهجوم على طرابلس «من قيادات ما يسمى كتيبة سحبان»، كما عززت تمركزاتها في محاور سوق الخميس، وادي الربيع، الخلة، وعين زارة».

وتابع «نفذت قواتنا الجوية اليوم سبع طلعات جوية بعضها قتالية استهدفت قواعد انطلاق الطيران لقصف المدنيين في طرابلس وضواحيها».