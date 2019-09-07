«الحكومة الموقتة»: تعليق مهام المجلس التسييري لبلدية درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 10:09 صباحا
مدينة درنة. (الإنترنت)

قرر رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة، السبت، تعليق مهام المجلس التسييري لبلدية درنة المعين بالقرار رقم 531 لسنة 2019 في يوليو الماضي.

وحسب القرار رقم 587 لسنة 2019 الذي نشرته الحكومة الموقتة عبر «فيسبوك»، اليوم السبت، «لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على ما ورد بكتاب وزير الحكم المحلي بتاريخ 20 أغسطس 2019 بوقف موقت العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 531 لسنة 2019 بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية درنة».

وشدد القرار في فقرته الثانية على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الصفحات الرسمية.

كانت الحكومة، كلفت عبدالمنعم عبدالرحمن الغيثي برئاسة المجلس التسييري، وعضوية كل من محمد علي ساسي، ورجب محمد حامد التركاوي، وعبدالوهاب صالح الحرش، وعبدالرازق محمد بومكنون، والناجي محمد أبوبكر الشاعري، وفريحة سليمان المريمي.

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