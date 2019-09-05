اختتام فعاليات دوري المناظرة والحوار في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 05 سبتمبر 2019, 09:53 مساء
مشاركات في دوري المناظرة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت بقاعة بيت الثقافة في سبها، اليوم الخميس، فعاليات دوري «فن المناظرة والحوار» الذي شارك فيه قرابة ٥٠ شابا وشابة، وأشرف على تنظيمه نادي سبها للمناظرة.

وقال عضو نادي سبها للمناظرة، محمد الأنصاري، لـ«بوابة الوسط» إن المشاركين في فعاليات المناظرة والحوار انخرطوا في دورات تدريبية حول كيفية إدارة الحوار واستخدام الحجة والأسلوب العلمي في المناقشات حول القضايا العامة.

وأضاف الأنصاري أن مسابقات المناظرة تستهدف إعداد الشباب على القيادة والتأثير في المجتمع وتأهيلهم ليكونوا قادرين على قيادة المؤسسات والمنظمات المحلية وتطويرها، منوها إلى أن المشاركين في فعاليات المسابقة سيشاركون في مسابقة أكبر على مستوى المنطقة الجنوبية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أحمد أسد أحد الشباب المتدربين لـ«بوابة الوسط» أنه استطاع خلال مشاركته في التدريب على فن الحوار والمناظرة اكتساب الخبرة في فن الحوار وتعزيز الثقة بالنفس إلى جانب تطوير قدراته ومهاراته الشخصية التي يحتاجها في الحياة العملية.

واعتمد عدد من المناظرات التي جرى إجراؤها خلال فعاليات المسابقة على تقارير موقع وقناة «الوسط» خاصة المتعلقة منها بتغطية انتخابات المجالس البلدية، وكذلك أزمات الصرف الصحي ونقص مياه الشرب.

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