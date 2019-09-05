مدير المركز الوطني للامتحانات يعتذر إلى المفتشين لهذا السبب

مدير المركز الوطني للامتحانات، محمود البوعزي، (تعليم الوفاق: أرشيفية)

وجه مدير المركز الوطني للامتحانات، محمود البوعزي، الخميس، اعتذارًا إلى مصلحة التفتيش التربوي، والعاملين فيها.

وأوضح البوعزي، أن بعض العبارات التي وردت في تصريح له بشأن تأخر إعلان نتيجة الشهادتين الإعدادية والثانوية، «أساءت إلى سمعة وكفاءة ومكانة جميع المفتشين»، مؤكدًا أنه «لم يعنهم في الحقيقة»، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة التعليم في حكومة الوفاق في موقع «فيسبوك».

وتابع: «لكن درءًا ودحضًا للأقاويل، وإصحاحًا لالتباس الفهم في مفرد ومجمل القول عن المفتشين، أعتذر وبشدة لما بدر مني من عبارات قد تنقص من قدرهم، ونبارك جهدهم ومقامهم المرموقين في خدمة المركز في وضع أسئلة الامتحانات بكل جدارة واقتدار».

وكان البوعزي أرجع، في بيان، تأخر إعلان النتيجة إلى صعوبة حصر درجات أعمال السنة للطلاب النازحين، وأيضًا إلى بعض القصور في أعمال جمع النتيجة.

وأمس، التقى وزير التعليم، عثمان عبد الجليل، مدير مصلحة التفتيش، علي المهنكر، ووفدًا من المصلحة، حيث أكد أنه أعطى تعليمات إلى «البوعزي»، بالاعتذار رسميا للمفتشين، حسب بيان منشور أمس على صفحة الوزارة.