سلامة يدعو مجلس الأمن إلى توسيع صلاحيات ولاية البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 04:51 مساء

دعا مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة «توسيع صلاحيات ولاية البعثة» الأممية في ليبيا، مشددًا كذلك على ضرورة العودة إلى العملية السياسية في البلاد.

كما دعا سلامة في إحاطته التي قدمها اليوم الأربعاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مقر الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، مجلس الأمن الدولي إلى «تجديد مطالبته الدول الأعضاء بعدم توريد الأسلحة إلى ليبيا».

وقال سلامة: «40 حالة انتهاك لحظر توريد السلاح إلى ليبيا من دول عديدة» جرى توثيقها من قبل البعثة، مشجعًا مجلس الأمن على «إضافة أحكام في عمل البعثة تمكنها من وقف إطلاق النار».

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