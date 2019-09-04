الرؤية جيدة على طول الساحل مع احتمال سقوط أمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 11:43 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يظل البحر هادئًا إلى خفيف الأمواج على طول الساحل، كما تبقى الرؤية جيدة، مع احتمال سقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح ارتفاع الموج بين نصف متر و1.75 متر، بينما تصل سرعة الرياح إلى 20 عقدة على ساحل زوارة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: 
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، التي تتكاثر أحيانًا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الساحل. 
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، بينما تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر، لا تتجاوز درجة الحرارة 28 درجة مئوية.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل، لكن تبقى الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق: 
- السماء قليلة السحب، وقد تتكاثر أحيانًا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، سرعتها لا تتجاوز 15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر و1.25 متر، بينما تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية. 
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، والرؤية جيدة.

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