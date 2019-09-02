رئيس هيئة المواصلات يطالب بالإسراع في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 11:49 صباحا
اجتماع الهيئة العامة للمواصلات والنقل، لبحث المشروعات الطارئة للطرق، 1 سبتمبر 2019، (العامة للمواصلات)

طالب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، محمد علي عبدالقادر، بالإسراع في تنفيذ المشاريع الطارئة للطرق والجسور والعبارات، وفق المعايير الفنية الملائمة لتحمل أقصى الظروف الجوية.

وناقش عبدالقادر، خلال اجتماع أمس الأحد، مستجدات جميع المشاريع التي تخص الطرق وصيانتها، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء؛ لصيانة العبارات والجسور، وذلك للحد من الأضرار التي تلحق بالمواطنين والطرق جراء السيول، وفق بيان نشره جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الغربية، على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتخلل الاجتماع مناقشة المشاريع الاستراتيجية المهمة في بعض البلديات، والتي تساهم في تسهيل حركة السير، واختصار المسافات بين البلديات في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

حضر الاجتماع، مدير إدارة الطرق والنقل البري محمد حمد، ورئيس مصلحة الطرق والجسور مجمود التير، ورئيسا جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقتين الشرقية والغربية إدريس منصور وجمال الطرابلسي، على الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة