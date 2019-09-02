رئيس هيئة المواصلات يطالب بالإسراع في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور

اجتماع الهيئة العامة للمواصلات والنقل، لبحث المشروعات الطارئة للطرق، 1 سبتمبر 2019، (العامة للمواصلات)

طالب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، محمد علي عبدالقادر، بالإسراع في تنفيذ المشاريع الطارئة للطرق والجسور والعبارات، وفق المعايير الفنية الملائمة لتحمل أقصى الظروف الجوية.

وناقش عبدالقادر، خلال اجتماع أمس الأحد، مستجدات جميع المشاريع التي تخص الطرق وصيانتها، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء؛ لصيانة العبارات والجسور، وذلك للحد من الأضرار التي تلحق بالمواطنين والطرق جراء السيول، وفق بيان نشره جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الغربية، على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتخلل الاجتماع مناقشة المشاريع الاستراتيجية المهمة في بعض البلديات، والتي تساهم في تسهيل حركة السير، واختصار المسافات بين البلديات في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

حضر الاجتماع، مدير إدارة الطرق والنقل البري محمد حمد، ورئيس مصلحة الطرق والجسور مجمود التير، ورئيسا جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقتين الشرقية والغربية إدريس منصور وجمال الطرابلسي، على الترتيب.