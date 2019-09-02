ضبط 3 متهمين بسرقة نيجري في طرابلس

دورية أمنية في العاصمة، 29 أغسطس 2019، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، 3 متهمين بسرقة عامل نظافة من النيجر، إذ استولوا على 5 آلاف دينار بحوزته، إضافة إلى أجهزة إلكترونية.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم المجني عليه، ويدعى أمان أبكو، ببلاغ إلى مركز شرطة حي الأندلس، في 15 أغسطس الماضي، حسب بيان مديرية أمن طرابلس، أمس الأحد.

وأحيل البلاغ إلى المكتب، الذي استطاع أن يقبض على المتهم الأول، بعد جمع التحريات، وقد اعترف على 4 متهمين، تم ضبط اثنين منهما، ولم يتوصل إلى هوية الآخرين.

واقتحم الجناة منزل المجني عليه، وهددوه باستخدام بندقية آلية، كما اعترف المتهم الأول بأن هاتفه النقال سقط منه أثناء ارتكاب الجريمة، وحرر محضرا بمركز شركة غوط الشعال بأن الهاتف سرق منه؛ لحماية نفسه، وإبعاد الشبهة عنه، حسب البيان.

وقبض أعضاء المكتب، على شقيق المتهم الأول، الذي اعترف بعلمه بما ارتكبه أخوه وبقية الجناة، وأنه استلم المسروقات، وأخفاها قرب منزله، وتستر علي الجريمة.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأحيل المتهم الأول إلى مركز شرطة حي الأندلس بتهمة السرقة بالإكراه وانتهاك حرمة المساكن واختلاق الجريمة والإدلاء بالبيانات الكاذبة، كما تم العثور بداخل سيارته على جهاز من ضمن المسروقات، ووجهت إلى شقيقه تهمة التستر علي الجريمة وإخفاء معالمها، وباشرت النيابة التحقيق في الأمر.