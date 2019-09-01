السراج يتفقد حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد القصف (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 07:56 صباحا
السراج يتفقد الأضرار التي وقعت في المطار فجر الأحد. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن رئيسه توجه إلى مطار معيتيقة فور قصف المطار صباح اليوم الأحد، «للاطمئنان على سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار أثناء القصف وبينهم حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف».

وتفقد رئيس المجلس موقع القصف واطلع على حجم الأضرار التي خلفها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. 

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وأعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، فجر اليوم إغلاق المجال الجوي بالمطار، إثر تعرضه لـ«قصف جوي، أثناء وصول فوج حجاج، وإصابة أحد الحجاج».

ويتعرض المطار لقصف واعتداءات متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت حكومة الوفاق.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، أعرب المبعوث الأممي سلامة عن «إدانته الضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضا لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى».

وأدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو على 250 حاجا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.

إحدى الطائرات المتضررة من القصف (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
أضرار بمدرج المطار جراء القصف. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
أضرار بمدرج المطار جراء القصف. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
زجاج مهشم في صالة المسافرين جراء القصف الذي تعرض له المطار. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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