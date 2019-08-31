الأرصاد: توقعات بأمطار خفيفة بالشمال الغربي والطقس مستقر على باقي المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها سحب رعيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مع استمرار تكاثر السحب، فيما رجحت أن يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأشار المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 -42 مئوية على محور الجفرة – سبها -غـات ـ الحمادة، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا على غدامس.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 29- 34) مْ على المناطق الساحلية ومابين(36-40)مْ على سرت وبعض مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين 32 – 37 مئوية ولاتتجاوز 30 على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين 37 -42 مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة الأقصى: تتراوح ما بين 37 – 40 مئوية