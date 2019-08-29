إنقاذ 403 مهاجرين قبالة ساحل الخمس خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 02:50 مساء
غرق قارب يحمل مهاجرين في البحر المتوسط، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن حرس السواحل القطاع الأوسط، إنقاذ 403 مهاجرين غير شرعيين، قبالة ساحل الخمس، خلال الفترة من 18 وحتى 25 أغسطس الجاري، كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية.

وأوضح الحرس، في بيان، اليوم الخميس، أنه أنقذ يوم 18 أغسطس، 37 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد نحو 43 ميلًا شمال شرق الخمس، وهو «29 سودانيًا، يمنيان، صومالي، مالي، موريتاني، ونيجيري»، إضافة إلى مواطن.

وفي 24 أغسطس، تمكن زورق أوباري التابع للحرس، من نجدة 187 مهاجرًا، بينهم ثلاث نساء، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد 64 ميلًا شمال الخمس، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأنقذ حرس السواحل، 179 مهاجرًا آخرين، الأحد الماضي، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد نحو 70 ميلًا شمال غرب الخمس، وهم «146 سودانيًا، ثمانية تشاديين، ثلاثة سنغاليين، نيجيريان، مصري، مالي».

وأشار الحرس إلى خبر إنقاذ 65 مهاجرًا، وانتشال خمس جثث، المنشور يوم الثلاثاء الماضي، منوها بأنه يجب أن يكون هناك عملية تسليم للناجين والجثث، «لكنه لم يجد آذانًا مصغية في هذا العملية»، ما دفعه إلى «إخلاء سبيل المهاجرين».

اقرأ أيضا: كارثة جديدة في المتوسط.. مفوضية اللاجئين: غرق 40 مهاجرا وإنقاذ 60 آخرين قبالة طرابلس

وتابع: «أما الجثث فلا تزال حتى كتابة هذا الخبر محفوظة في نقطة الخمس لحرس السواحل، وقد بدأت تتحلل، رغم مخاطبة رئيس القطاع والمسؤولين بالقطاع كافة الجهات ذات العلاقة، وخاصة الهلال الأحمر الخمس ومديرية أمن الخمس ونيابة الخمس، لكن لا حياة لمن تنادي، وكل يقدم وعودًا أو يأتي بأعذار كما هو الحال عند طلب استلام المهاجرين».

واختتم بأنه في حالة عدم مجيء جهة مسؤولة لاستلام الجثث، وحتى يوم السبت المقبل، «سيتم دفنها بالطريقة الشرعية واللائقة»، داعيًا «جهات الاختصاص إلى النظر لتلك المسألتين (استلام المهاجرين والجثث) نظرة مسؤولة وإنسانية، ووضع لها حلول ناجعة ودائمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
إما حكومة جديدة أو انتخابات..يوم حاسم في المشهد السياسي الإيطالي
دولى
بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمل ليلا يزيد خطـر الإصابة بالسرطان