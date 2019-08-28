مدير الخدمات الصحية في درنة: دجاج فاسد وراء حالات الإصابة بـ«الصفراء»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 04:04 مساء
مدينة درنة. (الإنترنت)

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية في درنة، شعيب بوفجرة، استقرار الأوضاع الصحية بالمدينة وتكليف لجنة من الرعاية الصحية والأمراض المعدية لمتابعة الحالات المصابة بمرض الصفراء «نوع A».

ونفى بوفجرة، في اتصال مع «بوابة الوسط»، ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول تفشي مرض الصفراء بالمدينة التي تضم 100 ألف نسمة، موضحًا أن عدد الحالات المصابة 17 حالة فقط ، حيث جرى علاج 13 حالة خرجوا جميعًا من المستشفى، فيما بقيت 4 حالات لاستكمال العلاج بسبب ارتفاع نسبة الصفراء عندهم».

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وحول أسباب المرض قال بوفجرة، إن «الأسباب ترجع لتناول المصابين دجاجًا فاسدًا»، مشيرًا إلى أن «اللجنة توصلت إلى الاستنتاج بناءً على سؤال المصابين».

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