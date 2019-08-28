وزير «اقتصاد الوفاق» يتفقد شركة الحديد والصلب لبحث سبل تطويرها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:43 صباحا
جانب جانب من زيارة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الدكتور علي العيساوي لشركة الحديد والصلب. (وزارة الاقتصاد والصناعة)


زار وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الدكتور علي العيساوي ومنسق الشئون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي محمد أصميدة، شركة الحديد والصلب لمتابعة سير العمل بالشركة، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الفقيه وأعضاء المجلس.

واطلع العيساوي، على سير عمل الشركة وفق عرض مرئي مختصر لبداية تأسيس الشركة ومراحل تطوير وتنميتها ومساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني وصولا إلى وضعها الحالي، بالإضافة لبعض المشاكل التي تواجه الشركة ومدى إمكانية وضع الحلول لها، حسب بيان نشرته وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق عبر «فيسبوك».

وأثنى العيساوي، على الجهود المبذولة من إدارة الشركة في تطويرها وبارك افتتاح مصنع القضبان الجديد، مؤكدا أهمية الشركة والتعويل عليها في زيادة إيرادات الدولة الليبية بالعملة الصعبة باعتبارها موردا هاما لذلك، مبديا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات المطلوبة لذلك.

وتجول العيساوي، في مرافق الشركة منها الميناء وساحة الخردة ومصنع القضبان 2 اطلع من خلالها على سير العمل والعملية الإنتاجية.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الفقيه، جهود الوزير لنهوض بقطاع الصناعة وإعادتها لمكانتها الطبيعية.

جانب من زيارة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الدكتور علي العيساوي لشركة الحديد والصلب. (وزارة الاقتصاد والصناعة)
جانب من زيارة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الدكتور علي العيساوي لشركة الحديد والصلب. (وزارة الاقتصاد والصناعة)
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