التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يحيل حوافظ معاشات أبريل للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 05:17 مساء
فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى بسرت، يوسف النواري أن الإدارة المالية بالفرع أحالت حوافظ المعاشات عن شهر أبريل الماضي الأساسية والمعاقين والأرامل والمطلقات للحسابات الجارية لمستفيديها بالمصارف التجارية.

وكشف النواري لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية للحوافظ المالية للمعاشات الأساسية بالمنطقة تبلغ ثلاثة ملايين و620 ألف دينار.

وأشار إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يقوم حاليًا بتذليل المعوقات التي تواجه مراكز إعادة تأهيل المعاقين ومدارس الصم والبكم ومركز التوحد بسرت من خلال توفير بعض الإمكانات اللازمة لهم.

وأوضح النواري أن هناك عوائق فيما يتعلق بتأخير وصول إمكانات ومستلزمات مثل عربات التنقل والحافظات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التخلص من غازات البطن نهائيًّا