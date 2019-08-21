رجل أعمال يتكفل بصيانة وترميم مهبط مطار طبرق

أعمال الصيانة بمهبط مطار طبرق الدولي. (بوابة الوسط)

شرع أحد رجال الأعمال من بلدية طبرق في تنفيذ صيانة وترميم مهبط مطار طبرق الدولي الذي لم يشهد إجراء صيانات مستمرة منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تهالكه، على ما أفاد مدير عام المطار سعد جاب الله.

وقال جاب الله لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «رجل الأعمال عبدالبارئ أرواق الكحاشي ومَن معه من مهندسين قاموا بإجراء صيانة وترميم كامل لمهبط المطار المتهالك منذ بداية الأسبوع الجاري».

وأكد جاب الله أن مهبط المطار «متهالك نتيجة عدم إجراء صيانة له منذ فترة طويلة» موضحًا أن «أعمال الصيانة شملت إزالة طبقات الإسفلت المتهالكة ووضع مكانها طبقات أخرى بمواصفات وبمواد خاصة تتحمل حمولة الطائرة واصطداماتها بالمهبط أثناء الهبوط والإقلاع».

وتوقع جاب الله انتهاء أعمال الصيانة بالمهبط نهاية دوام يوم الغد الخميس استعدادًا لاستقبال أول الرحلات الجوية التي ستكون بعد غدٍ الجمعة، وهي رحلة حجاج طبرق والمناطق المجاورة لها القادمة من المملكة العربية السعودية.

وأثنى مدير عام مطار طبرق الدولي على جهود كافة المهندسين والموظفين العاملين بالمطار لتعاونهم في إنهاء أعمال الصيانة التي استمرت بشكل متواصل ليلًا ونهارًا خلال أيام الأسبوع الجاري.