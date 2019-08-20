«تسييري أجدابيا» يطالب بمصادرة أسطوانات غاز الطهي من المواقع غير المرخصة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 06:09 مساء
شاحنة تحمل أسطوانات غاز طهي في أجدابيا. (الإنترنت)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، أمبارك عثمان محمد المنفي عبر كتاب وجهه إلى رئيس جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة أسطوانات غاز الطهي بالمواقع غير المرخصة في مختلف مناطق البلدية.

كما طالب المنفي رئيس جهاز الحرس البلدي بمصادرة السيارات التي تبيع أسطوانات الغاز على الطرقات وإقفال كافة المحال غير المرخصة «درءًا لوقوع أي عارض لما تمثله من خطر على حياة المواطنين».

وشدد المنفي في كتابه على ضرورة «أن يقتصر بيع أسطوانات غاز الطهي على المستودعات الرسمية»، داعيًا إلى إعمال «الرقابة عليها ومخالفة كل من يثبت تورطه في بيع حصة المواطن من غاز الطهي للسماسرة وسحب ترخيصه وفقاً للقوانين المعمول بها».

وأشار الكتاب إلى القانون رقم (59) لسنة 2013 بشأن الإدارة المحلية وقرار وزير الحكم المحلي رقم (448) لسنة 2014 بشأن الهيكل التنظيمي للبلدية، مؤكدًا أن المجلس التسييري لبلدية أجدابيا تلقى شكاوى عديدة من المواطنين فيما يخص ارتفاع أسعار أسطوانات غاز الطهي بالبلدية.

وشهدت بلدية أجدابيا خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار أسطوانات غاز الطهي بالسوق السوداء إلى 50 دينارًا بعد نفاذ الكميات المخصصة للمواطنين والمقيمين بالبلدية الأمر الذي اضطر المواطنين إلى رفع شكوى للمجلس التسييري للبلدية الذي وجه بدوره كتاباً إلى جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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