جهاز النهر الصناعي: استمرار تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، استمرار أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس والهيرة وصولا إلى جميع مدن الجبل.

وناشدت غرفة التحكم في بيان نشرته الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الأحد، «جميع المدن والمشاريع الزراعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح، ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتى لا يتعذر استكمال الأعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه».

ووجهت غرفة التحكم، «التحية إلى كل المهندسين والفنيين والتقنيين بالفرق الفنية وغرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة على جهودهم وتفانيهم في عملهم من أجل الاستمرار في ضخ المياه ووصولها إلى كافة المدن».

وأشادت الغرفة بمجهودات شركة الكهرباء على تعاونهم المتواصل من أجل تأمين التيار الكهربائي إلى حقول المياه، إضافة إلى تعاون الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبية لحل أزمة الكهرباء والوصول إلى اتفاق تزويد المدن والمناطق الجنوبية والوسطى بشكل عادل ومرضٍ للجميع.